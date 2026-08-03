Хабаровским дачникам рекомендовали вовремя убрать урожай из-за паводка на Амуре

Хабаровские спасатели рекомендовали дачникам левобережья Амура вовремя убрать урожай из-за подъема уровня воды в реке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным Дальневосточного УГМС, уровень Амура на утро 3 августа составил 411 сантиметров, прибавив шесть сантиметров за сутки. К концу недели у Хабаровска он может достичь отметки, близкой к неблагоприятному гидрологическому явлению — 430−450 сантиметров.
Учитывая прогноз, специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводят информирование дачников на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский.
При таком уровне воды начинается подтопление низких мест и разлив проток и внутренних озер на островных территориях Хабаровска. Уже сейчас в низинах она начинает заходить на тропы. Владельцам дач рекомендовали заранее предпринять меры для сохранения своего имущества, собрать и вывезти урожай.