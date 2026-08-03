В Красноярском крае начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения

Сегодня, 3 августа, в Красноярском крае начался прием заявлений от жителей о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Систему назвали «Мобильный избиратель». Она позволяет проголосовать там, где удобно. Например, на выборах депутатов Госдумы за федеральный список кандидатов от партий можно проголосовать на любом избирательном участке страны, на выборах депутатов Заксобрания за региональный список кандидатов от партий — на всей территории края. За кандидатов по одномандатным или двухмандатным округам можно отдать свой голос в пределах соответствующего избирательного округа. Это удобно для тех, кто точно знает, что в дни выборов, а они назначены на 18, 19, 20 сентября, будет отсутствовать по месту прописки — отпускникам, командировочным и т. д. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать уже сейчас и до 14 сентября включительно в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ и через ЕГПУ. С 9 по 14 сентября можно обращаться также в любую участковую избирательную комиссию.