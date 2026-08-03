Житель Красноярского края «улучшил» винтовку и попал под уголовное дело

Горожанин заказал через маркетплейс специальные пружины, установил их — и его винтовка выдала уже 59,75 Дж (вместо разрешенной нормы в 7,5 Дж). Мужчина хранил переделанное оружие в своем автомобиле, где его и нашли полицейские.