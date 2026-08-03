На каждого лихача найдётся свой винт: в России нарушителей ПДД предлагают ловить с помощью беспилотников

Юридически снимки с дрона пока не могут считаться доказательством нарушения — камера должна быть установлена на борту или на крыше машины. Фотография, сделанная с воздуха, может быть лишь приобщена к административному делу. Чтобы выписать штраф, водителя надо найти, показать ему съёмку и оформить протокол.