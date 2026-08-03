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На каждого лихача найдётся свой винт: в России нарушителей ПДД предлагают ловить с помощью беспилотников

МВД и Минтранс намерены изменить законодательство.

Источник: Клопс.ru

В Минтрансе и МВД предлагают фиксировать ряд нарушений правил дорожного движения с помощью камер беспилотников. Об инициативе по изменению законодательства пишет «Коммерсант» в понедельник, 3 августа.

Коптеры предлагают использовать для контроля выезда машин на полосу встречного движения, на обочину и аналогичных нарушений.

Юридически снимки с дрона пока не могут считаться доказательством нарушения — камера должна быть установлена на борту или на крыше машины. Фотография, сделанная с воздуха, может быть лишь приобщена к административному делу. Чтобы выписать штраф, водителя надо найти, показать ему съёмку и оформить протокол.