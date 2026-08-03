В Шарыпове Красноярского края прошел фестиваль науки, творчества и музыки

Всероссийский фестиваль науки, творчества и музыки «Открытие» проходил 31 июля и 1 августа в городе Шарыпово Красноярского края по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном агентстве по туризму.
Главной темой мероприятия стала палеонтология. Для гостей были организованы экскурсии на места раскопок, лекции известных палеонтологов и научных блогеров, интерактивные дискуссии, научные шоу и битва школьников против ученых. Кроме того, проходили творческие мастер-классы, тематические интерактивные площадки и семейные активности. Ярким завершением стали конкурсы на лучший арт-объект, сувенир и костюм.
«Фестиваль “Открытие” — это пример того, как уникальная история территории становится основой современного туристического продукта. Он позволяет по-новому рассказать о Шарыпово, объединяя науку, культуру и семейный отдых. Благодаря таким событиям жители и гости региона открывают для себя Красноярский край с новой стороны, а сам фестиваль становится важной точкой притяжения туристов со всей страны», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.