Пятеро детей жили в антисанитарии с нерадивой матерью в российском городе

Поводом для проверки стала информация в соцсетях. Пользователи писали, что 11-летний ребенок живет без присмотра, а одна из младших девочек накануне находилась без одежды на лестнице. При этом мать была в сильном алкогольном опьянении. В квартире — полная антисанитария, насекомые и грязь.