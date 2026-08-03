Пятеро детей жили в антисанитарии с нерадивой матерью в российском городе

В Чапаевске Самарской области органы профилактики изъяли пятерых детей у матери, которая ведет асоциальный образ жизни и не исполняет обязанности по их воспитанию. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Поводом для проверки стала информация в соцсетях. Пользователи писали, что 11-летний ребенок живет без присмотра, а одна из младших девочек накануне находилась без одежды на лестнице. При этом мать была в сильном алкогольном опьянении. В квартире — полная антисанитария, насекомые и грязь.
Детей изъяли и поместили в специализированные социальные учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее «МК» сообщал о похожих случаях в разных регионах. В Самарской области из-за антисанитарии и пьянства родителей изымали детей в Красноглинском районе и Жигулевске. В Челябинской области у семьи алкоголиков забрали пятерых детей, а в Нижневартовске — шестерых. Во всех случаях детей помещали в специализированные учреждения.