Мигранты роют: МВД Литвы раскрыло количество нелегальных туннелей в страну

Почти 10 туннелей прокопали нелегальные мигранты через границу Литвы со стороны Белоруссии. Об этом агентству Elta заявил начальник службы охраны госграницы при МВД республики Рустамас Любаевас.
«В последнее время замечена новая тенденция. Нелегальные мигранты пытаются проникнуть в Литву подземными туннелями. Их было выкопано около 10», — сказал он.
По его словам, самый длинный туннель достигал на литовской стороне 25 м. Только на прошлой неделе в Варенском районе были найдены два подземных хода, однако у них отсутствовали лазы на поверхность. После проведения необходимых процедур туннели были засыпаны.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Вильнюс намерен ввести еще один запрет для граждан России и Белоруссии. В Литве хотят ввести запрет на покупку недвижимости, расположенной неподалеку от важных для нацбезопасности республики объектов. Запрет коснется россиян и белорусов, имеющих литовский вид на жительство.