ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске у здания прокуратуры

Уроженец Центральной Азии задержан при попытке подготовки теракта у здания прокуратуры в Пятигорске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 г. р., сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — говорится в сообщении.
Утверждается, что задержанный намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска по указанию и при координации находящегося в Сирии функционера МТО. Он разведал территорию и приобрел необходимые для изготовления взрывного устройства компоненты.
Коме того, после совершения теракта уроженец Центральной Азии планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.
Ранее сайт KP.RU писал, что ФСБ пресекла попытку теракта, направленного против одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа.