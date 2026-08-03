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ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске у здания прокуратуры

Уроженец Центральной Азии планировал устроить теракт в Пятигорске.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Центральной Азии задержан при попытке подготовки теракта у здания прокуратуры в Пятигорске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 г. р., сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска по указанию и при координации находящегося в Сирии функционера МТО. Он разведал территорию и приобрел необходимые для изготовления взрывного устройства компоненты.

Коме того, после совершения теракта уроженец Центральной Азии планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Ранее сайт KP.RU писал, что ФСБ пресекла попытку теракта, направленного против одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа.

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