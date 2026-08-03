«В том числе для рыболовства»: власти намерены запретить выход личных судов в Виштынецкое озеро и реку Неман

Власти Калининградской области намерены запретить выход личных маломерных судов в Виштынецкое озеро и реку Неман. Соответствующие проекты указов губернатора Алексея Беспрозванных опубликовали на сайте правительства региона.
Согласно документам, власти собираются запретить выход в акватории реки Неман и Виштынецкого озера «маломерных судов, плавательных средств, используемых в личных (частных) целях, в том числе для осуществления отдыха и любительского рыболовства».
Предполагается, что новые ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности, введённого президентом РФ осенью 2022 года. Ранее на том же основании запрещали выход маломерных судов в море ночью и использование катеров в акватории канала между Балтийском и косой.
Отметим, что река Неман и Виштынецкое озеро являются приграничными водоёмами.