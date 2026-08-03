Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В том числе для рыболовства»: власти намерены запретить выход личных судов в Виштынецкое озеро и реку Неман

Проект указа губернатора подготовили в правительстве.

Власти Калининградской области намерены запретить выход личных маломерных судов в Виштынецкое озеро и реку Неман. Соответствующие проекты указов губернатора Алексея Беспрозванных опубликовали на сайте правительства региона.

Согласно документам, власти собираются запретить выход в акватории реки Неман и Виштынецкого озера «маломерных судов, плавательных средств, используемых в личных (частных) целях, в том числе для осуществления отдыха и любительского рыболовства».

Предполагается, что новые ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности, введённого президентом РФ осенью 2022 года. Ранее на том же основании запрещали выход маломерных судов в море ночью и использование катеров в акватории канала между Балтийском и косой.

Отметим, что река Неман и Виштынецкое озеро являются приграничными водоёмами.