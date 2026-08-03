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Жара до +35 градусов придет в центр и на юг Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сильная жара ожидается 4 и 5 августа в центральных и южных территориях Красноярского края. Температура воздуха местами поднимется до +35 градусов и выше, предупредили в краевом МЧС.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сильная жара ожидается 4 и 5 августа в центральных и южных территориях Красноярского края. Температура воздуха местами поднимется до +35 градусов и выше, предупредили в краевом МЧС.

Жителей просят воздержаться от посещения лесов и не разводить костры. Купаться следует только на оборудованных пляжах, а детей нельзя оставлять у воды без присмотра.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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