Жара до +35 градусов придет в центр и на юг Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сильная жара ожидается 4 и 5 августа в центральных и южных территориях Красноярского края. Температура воздуха местами поднимется до +35 градусов и выше, предупредили в краевом МЧС.
Жителей просят воздержаться от посещения лесов и не разводить костры. Купаться следует только на оборудованных пляжах, а детей нельзя оставлять у воды без присмотра.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
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