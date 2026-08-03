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Центр Гамалеи создал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких

Сотрудники НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России разработали прототип онковакцины, предназначенной для лечения немелкоклеточного рака легких. Об этом в понедельник, 3 августа, рассказал научный руководитель центра Александр Гинцбург.

Сотрудники НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России разработали прототип онковакцины, предназначенной для лечения немелкоклеточного рака легких. Об этом в понедельник, 3 августа, рассказал научный руководитель центра Александр Гинцбург.

— Есть прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких. Это самый распространенный вид рака, потому что он в первую очередь поражает курильщиков, — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что специалисты центра ведут работы по созданию онковакцин и от других видов рака. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания вакцины от меланомы «Неоонковак».

До этого также стало известно, что первый пациент, получивший российскую персонализированную вакцину от меланомы, чувствует себя хорошо и продолжает лечение. Его организм вырабатывает необходимые соединения, которые помогают иммунной системе бороться с опухолью и метастазами.

Кроме того, ранее Гинцбург сообщал, что с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы. По его словам, способ введения вакцины зависит от стадии развития меланомы. В частности, на первых стадиях ее вводят в опухоль, а при наличии метастаз — в кровоток.

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