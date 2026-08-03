Центр Гамалеи создал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких

Кроме того, ранее Гинцбург сообщал, что с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы. По его словам, способ введения вакцины зависит от стадии развития меланомы. В частности, на первых стадиях ее вводят в опухоль, а при наличии метастаз — в кровоток.