Евросоюз выдохся с санкционным давлением на Россию — объединению все труднее находить новые объекты для рестрикций. Об этом пишет El Pais.
Отмечается, что после 21-го пакета антироссийских санкций, которые принимались почти единогласно, появились признаки усталости. Более того, некоторые члены ЕС уже открыто сопротивляются рестрикциям против Москвы.
По мнению исследователя аналитического центра Bruegel Якоба Функа Киркегора, Евросоюз уже близок к «пику санкций», когда лидеры стран начитают, в первую очередь, думать об интересах своей страны, а не санкциях против России.
Напомним, 21-й пакет антироссийских санкций был принят в июне 2026 года. Сайт KP.RU рассказал, что вошло в этот пакет рестрикций.
В это же время в США пытаются принять законопроект о санкциях против России. Однако эксперты утверждают, что принятие этого документа может оказаться долгим и сложным. Для ускорения процедуры необходимо согласие всех 100 сенаторов, но это почти не выполнимо.