Оставить туфли в ЗАГСе на ночь: жительницам Красноярского края предложили ритуал для привлечения женихов

О необычной свадебной примете рассказали в пресс-службе агентства ЗАГС Красноярского края. Согласно ритуалу, незамужним девушкам нужно оставить свои туфли в здании отдела ЗАГС на ночь — считается, что так они привлекут достойного мужчину и непременно выйдут замуж. Как сообщили сотрудники Дома семейных торжеств в Красноярске, такой обряд уже пользуется спросом: В Доме семейных торжеств уже вовсю проводятся такие ритуалы, туфельки заряжены позитивной энергией, а наши дамочки ждут своего часа! В ведомстве искренне надеются, что вера посетительниц поможет им обрести семейное счастье.