Электроснабжение полностью отключили на Кубе

Национальная электроэнергетическая система Кубы вечером 2 августа снова полностью вышла из строя. Об этом сообщили в пресс-службе Кубинской государственной энергетической компании Union Electrica de Cuba.
Согласно заявлению, опубликованному в соцсети Х, блэкаут произошел в 22:43 по местному времени (5:43 мск). Причины сбоя не уточняются.
Представители компании добавили, что работают над восстановлением подачи электричества. По их словам, система синхронизируется с двумя энергоблоками Бока-де-Яруко.
В июне на Кубе начали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. В гаванских госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации.
Помимо этого, на Кубе полностью закончились топливные запасы. Об этом сообщал министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви. По словам министра, страна не получала поставок топлива с декабря 2025 года.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть.