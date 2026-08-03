Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроснабжение полностью отключили на Кубе

Национальная электроэнергетическая система Кубы вечером 2 августа снова полностью вышла из строя. Об этом сообщили в пресс-службе Кубинской государственной энергетической компании Union Electrica de Cuba.

Национальная электроэнергетическая система Кубы вечером 2 августа снова полностью вышла из строя. Об этом сообщили в пресс-службе Кубинской государственной энергетической компании Union Electrica de Cuba.

Согласно заявлению, опубликованному в соцсети Х, блэкаут произошел в 22:43 по местному времени (5:43 мск). Причины сбоя не уточняются.

Представители компании добавили, что работают над восстановлением подачи электричества. По их словам, система синхронизируется с двумя энергоблоками Бока-де-Яруко.

В июне на Кубе начали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. В гаванских госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации.

Помимо этого, на Кубе полностью закончились топливные запасы. Об этом сообщал министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви. По словам министра, страна не получала поставок топлива с декабря 2025 года.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше