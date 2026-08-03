Мощный ураган в Ростове повредил плиты на Армянском кладбище

В Ростове-на-Дону продолжают устранять последствия мощного урагана, который обрушился на регион 25 июля. Во время непогоды крупные ветки и стволы деревьев упали на могильные плиты на Армянском кладбище. По данным администрации города, коммунальщики расчистили основные проходы и труднодоступные участки кладбища.