Мощный ураган в Ростове повредил плиты на Армянском кладбище

В Ростове-на-Дону продолжают устранять последствия мощного урагана, который обрушился на регион 25 июля. Во время непогоды крупные ветки и стволы деревьев упали на могильные плиты на Армянском кладбище. По данным администрации города, коммунальщики расчистили основные проходы и труднодоступные участки кладбища.
Для работы с крупными и аварийными деревьями привлекли опытного арбориста.
Напомним, стихия 25 июля нанесла значительный ущерб городу: были повалены сотни деревьев, повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередач.