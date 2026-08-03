«Задействованы 70 человек из четырех лесхозов, спецтехника». Что происходит под Костюковичами, где вторые сутки не могут потушить крупный лесной пожар

На территории Костюковичского района вторые сутки не могут потушить крупный лесной пожар. Подробности сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Так, около 09.00 в Минлесхозе сообщили, что в понедельник, 3 августа, в угодьях Костюковичского лесхоза продолжают ликвидировать крупный лесной пожар. Очаг возгорания зафиксировали еще накануне, в воскресенье, 2 августа. Всю ночь шла борьба с огнем, но полностью ликвидировать возгорание работникам государственной лесной охраны и лесоводам пока не удалось.
Также в Минлесхозе сказали, что в ликвидации возгорания уже задействовали соседние лесхозы.
— На помощь коллегам из Костюковичского лесхоза приехали лесопожарные бригады из Краснопольского, Климовичского и Чериковского лесхозов, — сообщили в министерстве.
На утро 3 августа в ликвидации крупного лесного пожара под Костюковичами задействовали свыше 70 работников лесного хозяйства и специальную технику.
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