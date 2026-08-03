«Задействованы 70 человек из четырех лесхозов, спецтехника». Что происходит под Костюковичами, где вторые сутки не могут потушить крупный лесной пожар

Так, около 09.00 в Минлесхозе сообщили, что в понедельник, 3 августа, в угодьях Костюковичского лесхоза продолжают ликвидировать крупный лесной пожар. Очаг возгорания зафиксировали еще накануне, в воскресенье, 2 августа. Всю ночь шла борьба с огнем, но полностью ликвидировать возгорание работникам государственной лесной охраны и лесоводам пока не удалось.