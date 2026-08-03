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Лукашенко поздравил Бурляева с юбилеем

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 80-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Лукашенко подчеркнул, что благодаря своему таланту и профессиональному мастерству Бурляев оставил заметный след в истории современного искусства и заслужил признание зрителей.

«Мы знаем и ценим Вас как доброго друга Беларуси, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер пожелал артисту крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и счастья.

Бурляев сыграл более чем в 60 художественных фильмах, среди которых «Военно-полевой роман», «Детство Бемби», «Мастер и Маргарита» и «Адмирал».

Кроме актерской карьеры, он занимается режиссурой и литературной деятельностью: является автором свыше десяти книг, а в 1987 году снял фильм «Лермонтов», в котором сыграл главную роль. В 1996 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.

Бурляев регулярно участвует и в культурных проектах в Беларуси. В частности, он неоднократно принимал участия в мероприятиях, проводимых в рамках кинофестиваля «Лістапад» и Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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