Лукашенко поздравил Бурляева с юбилеем

Лукашенко подчеркнул, что благодаря своему таланту и профессиональному мастерству Бурляев оставил заметный след в истории современного искусства и заслужил признание зрителей.
«Мы знаем и ценим Вас как доброго друга Беларуси, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении.
Белорусский лидер пожелал артисту крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и счастья.
Бурляев сыграл более чем в 60 художественных фильмах, среди которых «Военно-полевой роман», «Детство Бемби», «Мастер и Маргарита» и «Адмирал».
Кроме актерской карьеры, он занимается режиссурой и литературной деятельностью: является автором свыше десяти книг, а в 1987 году снял фильм «Лермонтов», в котором сыграл главную роль. В 1996 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.
Бурляев регулярно участвует и в культурных проектах в Беларуси. В частности, он неоднократно принимал участия в мероприятиях, проводимых в рамках кинофестиваля «Лістапад» и Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».