Второй класс пожароопасности установился в лесах Нижегородской области

Второй класс пожароопасности установился в лесах на территории Нижегородской области, согласно данным регионального Минлесхоза.
Полностью он действует в лесах на территории 50 муниципальных округов. Например, в Арзамасе, Выксе, Дзержинске, Кулебаках, Нижнем Новгороде, Сарове и других.
Для удобства граждан на сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.
Ранее сообщалось, что охотинспектор снял на видео степного сурка в Краснооктябрьском округе.