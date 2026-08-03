Минтранс создает альтернативную логистику из-за атак на суда в Азовском море

Минтранс России создал специальный штаб для координации перевозок на фоне напряженной ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Штаб занимается разработкой альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. В министерстве отметили, что эти меры необходимы для защиты транспортной отрасли и экономических интересов страны.
— В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне. Организована работа специального штаба для координации перевозок, — говорится в сообщении.
Кроме того, несколько стивидорных компаний готовы принять дополнительные объемы грузов и увеличить темпы их отгрузки на терминалы с учетом технических возможностей. Совместно с Минобороны также принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности судоходства и защиты морских судов, передает ТАСС.
Теплоход «Янина», перевозивший гражданские грузы, затонул после атаки украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа были спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.