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Минтранс создает альтернативную логистику из-за атак на суда в Азовском море

Минтранс России создал специальный штаб для координации перевозок на фоне напряженной ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минтранс России создал специальный штаб для координации перевозок на фоне напряженной ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Штаб занимается разработкой альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. В министерстве отметили, что эти меры необходимы для защиты транспортной отрасли и экономических интересов страны.

— В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне. Организована работа специального штаба для координации перевозок, — говорится в сообщении.

Кроме того, несколько стивидорных компаний готовы принять дополнительные объемы грузов и увеличить темпы их отгрузки на терминалы с учетом технических возможностей. Совместно с Минобороны также принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности судоходства и защиты морских судов, передает ТАСС.

Теплоход «Янина», перевозивший гражданские грузы, затонул после атаки украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа были спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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