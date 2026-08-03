Дороги в Свердловской области оказались худшими в УрФО

Дороги в Свердловской области стали худшими в УрФО. В рейтинге по качеству дорог, опубликованном РИА Новости, регион занял 47 место. По итогам 2025 года, в Свердловской области доля автомобильных дорог, соответствующих нормативам, составляет 53%.
Первое место среди регионов УрФО по качеству дорог занимает Челябинская область — среди всех регионов России область находится на 2 месте. Доля дорог, соответствующих нормативам, составила 84,6%. На втором месте среди регионов УрФО Ханты-Мансийский автономный округ — среди регионов России округ занял 5 место. Доля дорог в нормативном состоянии — 81,7%.
Третье место у Тюменской области — среди регионов России область заняла 10 место. Доля «хороших» дорог в Тюмени составила 73,9%. Четвертое место среди регионов УрФО и 13 среди регионов России занял Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь доля дорог в нормативном состоянии составила 70,1%. Пятое место среди регионов УрФО и 32 среди регионов России заняла Курганская область — здесь нормативам соответствуют 60,6% дорог.