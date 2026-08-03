Дороги в Свердловской области оказались худшими в УрФО

Дороги в Свердловской области стали худшими в УрФО. В рейтинге по качеству дорог, опубликованном РИА Новости, регион занял 47 место. По итогам 2025 года, в Свердловской области доля автомобильных дорог, соответствующих нормативам, составляет 53%.