Движение на проспекте Гагарина ограничили в Нижнем Новгороде до 13 августа

В Нижнем Новгороде частично ограничили движение транспорта на участке проспекта Гагарина в районе пересечения с улицей Шапошникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничение начало действовать с 06:00 3 августа и продлится до 23:59 13 августа. Причиной неудобств стало проведение строительно-монтажных работ на инженерных сетях.
Движение транспорта в зоне ремонта сохраняется в обоих направлениях по суженным полосам. Водителям рекомендуют быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой проезда и следовать указаниям временных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение по улице Ильинской ограничат из-за Крестного хода в Нижнем.