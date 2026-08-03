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Движение на проспекте Гагарина ограничили в Нижнем Новгороде до 13 августа

Частичное перекрытие дороги возле улицы Шапошникова связано с проведением ремонтных работ на инженерных сетях.

В Нижнем Новгороде частично ограничили движение транспорта на участке проспекта Гагарина в районе пересечения с улицей Шапошникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение начало действовать с 06:00 3 августа и продлится до 23:59 13 августа. Причиной неудобств стало проведение строительно-монтажных работ на инженерных сетях.

Движение транспорта в зоне ремонта сохраняется в обоих направлениях по суженным полосам. Водителям рекомендуют быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой проезда и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение по улице Ильинской ограничат из-за Крестного хода в Нижнем.