Волонтеров Комсомольска-на-Амуре наградили за помощь в благоустройстве города

Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев вручил благодарности 67 волонтерам, которые помогали жителям голосовать за объекты благоустройства. Голосование проходило с апреля по начало июня в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие территории благоустроят в следующем году. В этом году свои голоса отдали 24 231 комсомольчанин. Волонтеры — а их было 189 человек — работали на предприятиях, в учебных заведениях и на массовых мероприятиях, помогая горожанам разобраться с электронной системой голосования через «Госуслуги». Особенно такая помощь была нужна людям старшего возраста. Общий вклад добровольцев в итоговые цифры оказался значительным. Глава города поблагодарил волонтеров за активную позицию и любовь к Комсомольску. Благоустройство выбранных территорий продолжится в рамках нацпроекта.