В Перми произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Утром 3 августа на Екатерининской улице со стороны улицы Василия Клименко случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает краевая госавтоинспекция, автобус ЛИАЗ под управлением водителя 1972 года рождения при повороте допустил наезд на женщину 1971 года рождения.