На работу никогда не опаздывают 75% пермяков

75% пермяков не опаздывают на работу, сообщается в исследовании Superjob. 4% опрошенных жителей Прикамья признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 7% — несколько раз в месяц, 10% — несколько раз в год. 76% респондентов опаздывают не более чем на 10−15 минут, на полчаса задерживается 10%, а на час и более — только 2%.