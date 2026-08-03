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Фронтмен группы Metallica Хетфилд признался, что страдает от неизлечимой болезни

Фронтмен и барабанщик Metallica страдают от неизлечимого звона в ушах.

Источник: Комсомольская правда

63-летний Джеймс Хетфилд, фронтмен американской метал-группы группы Metallica, страдает от неизлечимого заболевания — тиннитуса, также известного как звон в ушах. Это нарушение слуха, при котором человек слышит гул или шипение даже в полной тишине, пишет польский портал Plejada.pl.

С той же проблемой, как передает портал, сталкиваются и другие участники коллектива. Барабанщик Ларс Ульрих в одном из интервью рассказывал, что болезнь серьезно осложняет его жизнь. Он отметил, что хуже всего — невозможность нормально слышать собеседников.

«В ресторане, где играет музыка, тебе постоянно приходится просить их повторить сказанное, потому что ты их не расслышал. Я часто сосредотачиваюсь на лицах и губах людей, чтобы понять, что они говорят», — сказал Ульрих.

Ранее издание Ekathimerini сообщало, что выступление Metallica в Афинах вызвало подземные толчки микросейсмического уровня.