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Reuters: 14 человек погибли из-за сильных ливней в Индии

Сильные дожди в Индии привели к гибели 14 людей, тысячи были эвакуированы.

Четырнадцать человек погибли в результате дождей и наводнений на юге Индии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сильные дожди и наводнения обрушились на некоторые районы южной Индии. По информации источника, 11 человек погибли, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в штате Керала. Кроме того, произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере три человека в соседнем штате Карнатака.

Около 7700 человек были эвакуированы в лагеря для пострадавших по всему штату. Главный министр штата Керала сообщил, что встретится с представителями районных властей для проверки организации лагерей для пострадавших.

В понедельник в некоторых районах штата также ожидаются сильные ветры и дожди. Они привели к закрытию многих школ по всему штату, а правительство отложило государственный экзамен по набору учителей.

Ранее сайт KP.RU писал, что в индийском городе Эрод мужчина заживо сжег 24-летнюю женщину после того, как она, по его словам, стала реже с ним общаться.