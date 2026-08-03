Reuters: 14 человек погибли из-за сильных ливней в Индии

Четырнадцать человек погибли в результате дождей и наводнений на юге Индии. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сильные дожди и наводнения обрушились на некоторые районы южной Индии. По информации источника, 11 человек погибли, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в штате Керала. Кроме того, произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере три человека в соседнем штате Карнатака.
Около 7700 человек были эвакуированы в лагеря для пострадавших по всему штату. Главный министр штата Керала сообщил, что встретится с представителями районных властей для проверки организации лагерей для пострадавших.
В понедельник в некоторых районах штата также ожидаются сильные ветры и дожди. Они привели к закрытию многих школ по всему штату, а правительство отложило государственный экзамен по набору учителей.
Ранее сайт KP.RU писал, что в индийском городе Эрод мужчина заживо сжег 24-летнюю женщину после того, как она, по его словам, стала реже с ним общаться.