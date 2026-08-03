Reuters: 14 человек погибли из-за сильных ливней в Индии

Сильные дожди и наводнения обрушились на некоторые районы южной Индии. По информации источника, 11 человек погибли, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в штате Керала. Кроме того, произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере три человека в соседнем штате Карнатака.