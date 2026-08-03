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В кузбасской Юрге состоялся праздник для будущих первоклассников

Были организованы спортивные эстафеты и познавательные викторины.

Источник: Национальные проекты России

Праздник для будущих первоклассников состоялся в городе Юрга в Кузбассе в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.

Для ребят были организованы спортивные эстафеты и познавательные викторины, которые помогли им в игровой форме узнать о правилах школьной жизни. Центральным моментом праздника стало вручение главного школьного атрибута — нового рюкзака с необходимыми принадлежностями: наборами канцелярии и небольшими сладкими сюрпризами от организаторов.

«Когда ребенок видит искреннюю улыбку взрослого человека, получает подарок из его рук и участвует в общем веселье, страх перед неизвестностью сменяется радостным предвкушением. Это создает правильную эмоциональную базу, показывая малышу, что школа — это место, где его ждут друзья, интересные открытия и заботливые взрослые», — подчеркнула председатель Юргинского совета народных депутатов Людмила Кузьменко.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.