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В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли 35 кг «запрещенки» за месяц

В июле специалисты Россельхознадзора проверили 259 международных рейсов в аэропорту Красноярска.

В июле специалисты Россельхознадзора проверили 259 международных рейсов в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в ведомстве.

В багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана и Узбекистана обнаружили 35 кг молочной и мясной продукции, а также меда. Продукты ввезли с нарушением ветеринарных требований, поэтому их уничтожили в специальной печи на территории аэропорта.

За нарушения к административной ответственности привлекли 36 пассажиров. Также специалисты оформили вывоз за границу 17 домашних животных. Вместе с владельцами в другие страны отправились девять собак и восемь кошек.