В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли 35 кг «запрещенки» за месяц

В багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана и Узбекистана обнаружили 35 кг молочной и мясной продукции, а также меда. Продукты ввезли с нарушением ветеринарных требований, поэтому их уничтожили в специальной печи на территории аэропорта.