Южноуральцы получат дополнительное время для оформления гаражей в упрощенном порядке

Госдума РФ на пять лет, до 1 сентября 2031 года, продлила «гаражную амнистию» — закон принят в третьем чтении в конце июля, депутаты поддержали инициативу с учетом социальной значимости и востребованности механизма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, закон помогает бесплатно регистрировать объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 29 декабря 2004 года).
Как сообщили в Росреестре, с начала действия амнистии (с сентября 2021 года) в Челябинской области зарегистрированы права более чем на 15 тысяч таких объектов: 5 606 гаражей и 9 719 земельных участков общей площадью 26 тыс. квадратных метров.
Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.Читать дальше