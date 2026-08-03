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Южноуральцы получат дополнительное время для оформления гаражей в упрощенном порядке

Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года.

Госдума РФ на пять лет, до 1 сентября 2031 года, продлила «гаражную амнистию» — закон принят в третьем чтении в конце июля, депутаты поддержали инициативу с учетом социальной значимости и востребованности механизма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, закон помогает бесплатно регистрировать объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 29 декабря 2004 года).

Как сообщили в Росреестре, с начала действия амнистии (с сентября 2021 года) в Челябинской области зарегистрированы права более чем на 15 тысяч таких объектов: 5 606 гаражей и 9 719 земельных участков общей площадью 26 тыс. квадратных метров.

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