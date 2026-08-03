Эксперт Журавлев объяснил, почему ЕС не выступает против мигрантов

— Восточно-европейские страны более реалистичны, какие-то из них позволяют себе иметь свое мнение, как Польша или Венгрия. Потому что даже новый лидер Венгрии, который вроде бы более «евросоюзовский», но он в вопросе миграции занимает примерно те же позиции, что и старый, — отметил специалист.