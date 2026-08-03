Эксперт Журавлев объяснил, почему ЕС не выступает против мигрантов

Выразить недовольство против неудачной миграционной политики Европейского союза (ЕС) могут лишь несколько стран, у которых есть свое мнение. Об этом заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
— Восточно-европейские страны более реалистичны, какие-то из них позволяют себе иметь свое мнение, как Польша или Венгрия. Потому что даже новый лидер Венгрии, который вроде бы более «евросоюзовский», но он в вопросе миграции занимает примерно те же позиции, что и старый, — отметил специалист.
По мнению эксперта, в юго-восточной Европе действует культура цивилизованного безделья, так как брюссельская евро-бюрократия считает, что ЕС сможет справиться с любым потоком мигрантов из Азии и Африки, передает РИАМО.
Количество погибших при попытке марокканцев добраться до испанской Сеуты увеличилось до 94 человек. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на местные власти.