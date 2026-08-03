Названы главные страхи россиян во втором квартале года

Ситуация с поставками топлива стала основным поводом для беспокойства волгоградцев и всех россиян во втором квартале 2026 года.
По результатам исследования «Национальный индекс тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей, временные ограничения на продажу бензина и ажиотажный спрос вышли на первое место по активности обсуждений в средствах массовой информации и социальных сетях.
До снятия часть ограничений пользователи сети массово фиксировали очереди на автозаправках, отсутствие отдельных марок горючего и рост цен. При этом замещающей темой для волнений стали неполадки в работе цифровых сервисов и ограничение мобильного интернета. Эксперты подчеркнули, что сложности со связью и работой средств обхода блокировок обсуждаются гражданами особенно остро из-за высокой зависимости повседневной жизни от онлайн-сервисов.
«Газета.ру» пишет: в число частых поводов для тревоги также вошли регулярные атаки беспилотников, сообщения о диверсиях в регионах, опасения за безопасность Крыма и заявления о возможной подготовке Европы к войне.
Результаты социологических замеров фонда «Общественное мнение» за конец июля показали, что общий уровень тревожности в стране вырос до 57 процентов. Главный интерес респондентов был прикован к новостям спецоперации, обстрелам территорий и атакам на склады популярного маркетплейса.
Описанная экспертами проблематика затрагивает жителей всех регионов, включая волгоградцев, сталкивающихся с ростом цен и сбоями в цифровой среде.
Ранее сообщалось, как в Волгоградской области работают группы анонимных наркоманов.