Не ягода и не детокс: учёные развеяли 7 популярных мифов об арбузе

С точки зрения ботаники это неверно, объясняет ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов. У арбуза твёрдая корка формируется не только из стенки завязи, а семена находятся в рыхлой волокнистой ткани, поэтому плод относят к семейству тыквенных вместе с дыней, кабачком и огурцом.