Не ягода и не детокс: учёные развеяли 7 популярных мифов об арбузе

Арбуз нельзя считать ягодой, а его мочегонный эффект не означает, что организм очищается от «шлаков». Семь популярных заблуждений о полосатом плоде специалисты Пермского Политеха развеяли в понедельник, 3 августа.
1. Арбуз — ягода.
С точки зрения ботаники это неверно, объясняет ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов. У арбуза твёрдая корка формируется не только из стенки завязи, а семена находятся в рыхлой волокнистой ткани, поэтому плод относят к семейству тыквенных вместе с дыней, кабачком и огурцом.
2. В нём нет ничего полезного.
По словам доцента кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерины Баньковской, мякоть арбуза содержит ликопин, витамины С и группы В, фолиевую кислоту, каротин, калий, магний, железо, кальций и фосфор. Семена тоже съедобны — из них получают масло с ненасыщенными жирными кислотами.
3. Арбуз выводит «шлаки».
Плод действительно обладает мочегонным действием и помогает избавляться от избытка жидкости и продуктов обмена веществ. Однако сам термин «шлаки» научного обоснования не имеет. Как отмечает Баньковская, ненужные соединения постоянно удаляются через почки, кишечник, лёгкие и кожу.
4. Его можно есть без ограничений.
Несмотря на низкую калорийность, в мякоти много фруктозы и глюкозы. Более килограмма за один раз могут вызвать вздутие, диарею и дискомфорт, поэтому здоровому взрослому Баньковская советует ограничиться 400−500 граммами в день — примерно двумя-тремя ломтиками.
При диабете количество определяет врач, а во время обострения хронических заболеваний почек и мочекаменной болезни от продукта следует отказаться. Беременным рекомендуют соблюдать умеренность, кормящим — следить за реакцией ребёнка.
5. Арбуз «бродит» в желудке.
Научных подтверждений этому нет, подчёркивает Баньковская. Пищеварительная система здорового человека справляется с разными продуктами одновременно, а неприятные ощущения чаще связаны с перееданием или индивидуальной реакцией.
Специалист советует сочетать арбуз с нежирным сыром, овощными салатами, ветчиной или цельнозерновым хлебом. Пищевые волокна замедляют всасывание сахара и дольше сохраняют чувство сытости.
6. Чем больше плод, тем он лучше.
Вес не гарантирует ни спелость, ни сладость, настаивает Фаустов. Арбузы тяжелее 10−12 кг иногда выращивают с избытком азотных удобрений: такие плоды могут оказаться водянистыми, рыхлыми и содержать повышенное количество нитратов. Оптимальной для большинства сортов эксперт считает массу 5−8 кг.
Для домашней проверки эксперт советует положить кусочек мякоти в стакан с тёплой водой. Если жидкость сильно окрасится в розовый, это может указывать на обилие нитратов, а обычное помутнение считается нормальным.
7. Жёлтое пятно и зелёный хвостик говорят о порче.
Жёлтый или светло-оранжевый участок появляется там, где арбуз лежал во время созревания, объясняет Фаустов. Белый или зеленоватый оттенок, напротив, может указывать на то, что плод сорвали слишком рано.
Сухой хвостик тоже не даёт гарантии: он способен засохнуть при перевозке, а у недавно собранного спелого арбуза некоторое время остаётся зелёным. Надёжнее смотреть на сухой усик возле плодоножки, плотную блестящую корку без трещин, контрастные полосы и слушать звук при постукивании.
Специалисты советуют отводить королю бахчи отдельное место в рационе: есть его за час до основной еды или спустя два часа после неё.