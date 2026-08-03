14 подстанций отремонтировали энергетики Таганрога

Также энергетики реагировали на сообщения жителей Таганрога. Только за последний месяц приняли 169 обращений. Люди жаловались на низкое качество подаваемого тока и технические неисправности. К этому моменту выполнили 121 заявку, остальные находятся в процессе обработки.