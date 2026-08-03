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14 подстанций отремонтировали энергетики Таганрога

Энергетики Таганрога отчитались о проделанной работе.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге энергетики отчитались о плановой работе в июне и июле 2026 года. Специалисты ежемесячно выполняют поэтапный ремонт и модернизацию оборудования, рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Цель мероприятий — повышение надежности энергообеспечения. С 15 июня по 31 июля отремонтировали и провели техническое обслуживание 14 трансформаторных подстанций и семи силовых трансформаторов. Обновили 1,86 км кабельных линий и 12 опор, — перечислила Светлана Камбулова.

Также энергетики реагировали на сообщения жителей Таганрога. Только за последний месяц приняли 169 обращений. Люди жаловались на низкое качество подаваемого тока и технические неисправности. К этому моменту выполнили 121 заявку, остальные находятся в процессе обработки.

Кроме того, в конце июля после шторма было нарушено электроснабжение по ряду адресов. Аварии оперативно локализовали, затем была восстановлена нормальная работа сетей.

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