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В Минтруде подтвердили сохранение семейной выплаты при смене работы

Минтруд: право на семейную выплату сохраняется после смены работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы, сообщил Минтруд на платформе «Макс».

«Место работы сменилось — право на ежегодную семейную выплату сохранилось. В 2025 году вы работали в другой компании? Это не препятствие для оформления ежегодной семейной выплаты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обратиться за выплатой можно, даже если к моменту подачи заявления человек еще не нашел новую работу. При этом основным условием остается наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ.

В Минтруде добавили, что размер выплаты определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного с зарплаты подоходного налога за прошлый год. Разницу Социальный фонд перечислит родителям единым платежом.

Новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи составляет менее полутора прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.