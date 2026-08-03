FT: прорыв мигрантов в Сеуте продемонстрировал раскол ЕС

О внутреннем раздрае в союзе говорил и финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы». Комментируя ситуацию с прорывом в Испанию, он указал, что вместо ожидаемой солидарности другие европейские столицы начали вводить меры, направленные против Мадрида.
События, вызвавшие этот политический шторм, развернулись 30 июля. Тысячи выходцев из Марокко, в подавляющем большинстве молодые мужчины, но также и семьи с детьми, ринулись в Сеуту. Люди шли пешком через сухопутный кордон и пускались вплавь через залив, используя надувные матрасы и автомобильные покрышки. По разным подсчетам, за короткое время в город проникло от 50 до 60 тысяч человек — цифра, сопоставимая с населением самого анклава.
Официальный Мадрид стянул в Сеуту подкрепление: на место прибыли полицейские, бойцы гражданской гвардии и армейские подразделения. Вдоль береговой линии установили плавучее заграждение. Власти жестко предупредили: автоматического доступа в шенгенскую зону не будет, а каждого, кто попытается двинуться дальше на пароме или самолете, ждет тщательная проверка. Позднее значительную часть прорвавшихся людей вернули обратно в Марокко.