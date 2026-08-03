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FT: прорыв мигрантов в Сеуте продемонстрировал раскол ЕС

Массовый прорыв мигрантов в испанский анклав Сеута обнажил разобщенность стран Европейского союза. Издание Financial Times (FT) пишет, что государства-члены отреагировали на кризис эгоистично, а их поспешные действия рискуют окончательно подорвать веру общества в пограничную политику всего блока.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Паника красноречиво говорит о политическом моменте, в котором находится ЕС: начало грядущего цикла выборов в Германии, Франции, Испании, Польше и Италии, где действующим президентам угрожают крайне правые антииммиграционные группировки», — подчеркивается в материале FT.

О внутреннем раздрае в союзе говорил и финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы». Комментируя ситуацию с прорывом в Испанию, он указал, что вместо ожидаемой солидарности другие европейские столицы начали вводить меры, направленные против Мадрида.

События, вызвавшие этот политический шторм, развернулись 30 июля. Тысячи выходцев из Марокко, в подавляющем большинстве молодые мужчины, но также и семьи с детьми, ринулись в Сеуту. Люди шли пешком через сухопутный кордон и пускались вплавь через залив, используя надувные матрасы и автомобильные покрышки. По разным подсчетам, за короткое время в город проникло от 50 до 60 тысяч человек — цифра, сопоставимая с населением самого анклава.

Официальный Мадрид стянул в Сеуту подкрепление: на место прибыли полицейские, бойцы гражданской гвардии и армейские подразделения. Вдоль береговой линии установили плавучее заграждение. Власти жестко предупредили: автоматического доступа в шенгенскую зону не будет, а каждого, кто попытается двинуться дальше на пароме или самолете, ждет тщательная проверка. Позднее значительную часть прорвавшихся людей вернули обратно в Марокко.