В Омске состоялся пресс-тур на рекультивированную свалку

С журналистами и блогерами встретились директор департамента строительства администрации Омска Александр Маер, начальник управления по обращению с отходами министерства природных ресурсов и экологии региона Елена Иванова и другие спикеры. Работы по ликвидации свалки были завершены в 2024 году. На объекте обустроили противофильтрационный «пирог» из семи слоев, последний из которых — плодородный грунт, засеянный зеленой травой и полевым разнотравьем.