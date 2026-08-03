Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске состоялся пресс-тур на рекультивированную свалку

Там надежно законсервировано около 4 млн куб. м отходов.

Источник: Национальные проекты России

Пресс-тур на рекультивированную Кировскую свалку организовали в Омске. Там проводились работы по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.

С журналистами и блогерами встретились директор департамента строительства администрации Омска Александр Маер, начальник управления по обращению с отходами министерства природных ресурсов и экологии региона Елена Иванова и другие спикеры. Работы по ликвидации свалки были завершены в 2024 году. На объекте обустроили противофильтрационный «пирог» из семи слоев, последний из которых — плодородный грунт, засеянный зеленой травой и полевым разнотравьем.

Площадь рекультивации полигона твердых бытовых отходов превысила 75 га, там надежно законсервировано около 4 млн куб. м отходов. В настоящее время специалисты отслеживают уровень проседания свалочного тела, а также взяли первые пробы, в том числе с дегазационных скважин, призванных выводить на поверхность газы, выделяемые при перегнивании отходов. Всего на территории расположено 127 объектов газовыпуска.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше