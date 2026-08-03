Кокосовая вода: почему ее называют «волшебной» и для чего пьют

Маркетологи часто сравнивают кокосовую воду со спортивными напитками, и для этого есть предпосылки: по способности удерживать влагу в организме она не уступает многим изотоникам и восполняет жидкость даже эффективнее, чем при использовании искусственных напитков. Однако есть нюанс. Кокосовая вода — чемпион по калию, но довольно бедна натрием. А натрий — ключевой элемент, который мы теряем с потом. Поэтому после интенсивной длительной тренировки (больше часа) одного «кокоса» для восполнение водно-солевого баланса может быть недостаточно, лучше выбрать специализированный изотоник. Но для легких физических нагрузок или просто утоления жажды в жару кокосовая вода подходит идеально.