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«Я молодею рядом с ними»: Долина перечислила звезд, с которыми хочет записать песни

Долина хочет записать новую совместную песню с Мотом.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка России певица Лариса Долина призналась, что хотела бы записать новые совместные песни с Мотом, Севиль и Jony. Об этом она сообщила в интервью с ТАСС.

Артистка отметила, что любит экспериментировать в творчестве и очень любит петь вместе с молодыми звездами.

«Это дает мне импульсы. Я молодею рядом с ними. Я бы с удовольствием спела бы, например, с Севиль новую песню, если бы кто-нибудь ее для нас написал. Может быть, Aртик напишет. С удовольствием спела бы дуэт с Мотом, с Jony какую-нибудь новую песню», — сказала она.

Эти исполнители, отметила артистка, воодушевляют ее на работу.

Ранее сайт KP.RU выяснил, что происходит с заработками Ларисы Долиной на фоне квартирного скандала. Выяснилось, что контрактов на госзакупки певица не лишилась.

Позже Лариса Долина успешно встретила новый 2026 год. Артистка выступила на всех «Огоньках» и уезжала со спектаклей с букетами роз.