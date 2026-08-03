«Я молодею рядом с ними»: Долина перечислила звезд, с которыми хочет записать песни

Народная артистка России певица Лариса Долина призналась, что хотела бы записать новые совместные песни с Мотом, Севиль и Jony. Об этом она сообщила в интервью с ТАСС.
Артистка отметила, что любит экспериментировать в творчестве и очень любит петь вместе с молодыми звездами.
«Это дает мне импульсы. Я молодею рядом с ними. Я бы с удовольствием спела бы, например, с Севиль новую песню, если бы кто-нибудь ее для нас написал. Может быть, Aртик напишет. С удовольствием спела бы дуэт с Мотом, с Jony какую-нибудь новую песню», — сказала она.
Эти исполнители, отметила артистка, воодушевляют ее на работу.
Ранее сайт KP.RU выяснил, что происходит с заработками Ларисы Долиной на фоне квартирного скандала. Выяснилось, что контрактов на госзакупки певица не лишилась.
Позже Лариса Долина успешно встретила новый 2026 год. Артистка выступила на всех «Огоньках» и уезжала со спектаклей с букетами роз.