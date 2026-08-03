«Я молодею рядом с ними»: Долина перечислила звезд, с которыми хочет записать песни

«Это дает мне импульсы. Я молодею рядом с ними. Я бы с удовольствием спела бы, например, с Севиль новую песню, если бы кто-нибудь ее для нас написал. Может быть, Aртик напишет. С удовольствием спела бы дуэт с Мотом, с Jony какую-нибудь новую песню», — сказала она.