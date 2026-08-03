Приговор Александру Паку обжаловали в Верховном суде

История, окончившаяся трагедией, началась с дорожного происшествия. Пак, который управлял BMW X7, задел машину Екатерины Буравлевой, но при этом решил не останавливаться. Женщина бросилась за ним, а, когда схватилась за ручку двери, Пак совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами внедорожника. Водитель переехал волгоградку и все равно покинул место происшествия. С тяжелейшими травмами пострадавшая волгоградка оказалась в больнице. Врачи в Волгограде и Москве пытались спасти женщину, но через месяц она скончалась от полученных травм.