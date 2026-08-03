Ариана Гранде решила взять паузу в карьере на фоне критики ее экстремальной худобы

За последние несколько лет Ариана Гранде изменилась до неузнаваемости. Она никогда не страдала от лишнего веса, но теперь не только серьезно похудела, но и поникла: на красных дорожках почти не улыбается, а порой еле стоит на ногах. 10 звезд, которые сильно изменились после сброса веса, — в материале «Вечерней Москвы».