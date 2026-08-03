Ариана Гранде решила взять паузу в карьере на фоне критики ее экстремальной худобы

Певица и актриса Ариана Гранде на фоне растущих опасений фанатов касаемо ее веса отказалась от дебюта в Вест-Энде и решила сделать паузу в карьере. Об этом сообщил представитель артистки журналу People.
Уточняется, что Гранде намерена отказаться от публичности и какое-то время не выходить в свет. Представитель певицы добавил, что она хочет достойно завершить тур, а после — взять заслуженный перерыв.
Осенью артистка должна была сыграть в мюзикле Sunday in the Park with George с актером Джонатаном Бэйли.
— Она с нетерпением ждет окончания тура на высокой ноте, физически и эмоционально счастливой, после чего возьмет заслуженный перерыв от публичной работы и появлений, что привело к нескончаемому, продолжающему пристальному публичному вниманию, — передает журнал.
За последние несколько лет Ариана Гранде изменилась до неузнаваемости. Она никогда не страдала от лишнего веса, но теперь не только серьезно похудела, но и поникла: на красных дорожках почти не улыбается, а порой еле стоит на ногах. 10 звезд, которые сильно изменились после сброса веса, — в материале «Вечерней Москвы».