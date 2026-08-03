Главе ЧВК «Ястреб» предъявили иск на 36 млн ущерба в белгородский суд

Уголовное дело господина Марущенко рассматривается с июня этого года. Ему вменяется нарушение неприкосновенности жилища, мошенничество, вымогательство, незаконный оборот оружия, похищение людей, а также превышение полномочий с применением пыток и убийства (ст. 139, 159, 162, 125, 286 и 105 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы). Основное обвинение Алексея Марущенко связано с обманом 89 желающих заключить контракты с Министерством обороны РФ. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами убеждал приходящих в военкомат, что военнослужащие подписывают соглашения с Минобороны лишь формально, а на деле они будут служить в «Ястребе», что принесет им гораздо больше денег и «освободит от армейских проблем».