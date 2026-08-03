Названа причина внезапной паузы в деятельности Арианы Гранде

Американская певица Ариана Гранде приостановит публичную деятельность на фоне спекуляций о состоянии здоровья, сообщает People со ссылкой на представителя. Она завершит тур Eternal Sunshine 1 сентября в Лондоне, после чего возьмет заслуженную паузу. Гранде также выйдет из мюзикла Sunday in the Park with George, запланированного на 2027 год.
Представитель певицы заявил, что она хочет закончить тур «на высокой ноте, здоровой и счастливой». Спекуляции о здоровье Гранде усилились после выхода клипа Petal 31 июля.
Певица неоднократно сталкивалась с обсуждениями своей внешности и самочувствия в СМИ. Она не комментировала конкретные слухи.
Гранде также развивает актерскую карьеру, но решила отказаться от участия в лондонском мюзикле. Дата выхода проекта пока не переносилась. Она также потребовала от Белого дома не использовать её музыку.
Поклонники выражают поддержку певице в соцсетях. Многие надеются на ее скорейшее возвращение.
В 2025 году Ариана Гранде уже делала перерыв в карьере из-за выгорания. Кроме того, в июне 2026 года она выпустила альбом Eternal Sunshine, который получил положительные отзывы критиков.
Фанаты выразили обеспокоенность внешним видом Арианы Гранде в новом клипе.
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