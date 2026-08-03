Названа причина внезапной паузы в деятельности Арианы Гранде

Американская певица Ариана Гранде приостановит публичную деятельность на фоне спекуляций о состоянии здоровья, сообщает People со ссылкой на представителя. Она завершит тур Eternal Sunshine 1 сентября в Лондоне, после чего возьмет заслуженную паузу. Гранде также выйдет из мюзикла Sunday in the Park with George, запланированного на 2027 год.