Какую информацию не следует публиковать в соцсетях. В МВД все объяснили

В ведомстве также уточнили, что не следует добавлять в друзья незнакомых людей. Нужно уточнять, кто именно владеет аккаунтом, где и когда зарегистрирован профиль. Не нужно отвечать на подозрительные сообщения, полученные с неизвестных учетных записей и номеров. Лучшим решением будет внести такие аккаунты в черный список.