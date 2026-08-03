Какую информацию не следует публиковать в соцсетях. В МВД все объяснили

В социальных сетях не стоит публиковать излишнюю информацию о себе. Например, не следует делиться данными о месте работы, учебы или проживания, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Еще одной категорией данных, которыми не следует делиться, являются сведения о семье и близких. Правоохранители также посоветовали не отвечать на личные вопросы от незнакомцев и ограничить доступ к своему профилю.
Следует ограничить доступ к своему контенту для посторонних лиц, разрешив просмотр только для друзей. Кроме того, не нужно делиться личной информацией и своими убеждениями в открытых чатах, группах или на форумах. Следует также избегать споров на провокационные темы.
В ведомстве также уточнили, что не следует добавлять в друзья незнакомых людей. Нужно уточнять, кто именно владеет аккаунтом, где и когда зарегистрирован профиль. Не нужно отвечать на подозрительные сообщения, полученные с неизвестных учетных записей и номеров. Лучшим решением будет внести такие аккаунты в черный список.
Схема с блокировкой iCloud.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники шантажируют детей угрозой блокировки iCloud. Они убеждают детей выйти из своей учетной записи iCloud, а затем войти под чужими данными. После этого они требуют выкуп, угрожая блокировкой iCloud.
Под предлогом «дружбы», бонусов в онлайн-играх, легкого заработка, шантажа интимным контентом у ребенка выманивают информацию для доступа к его телефону и просят войти в чужую учетную запись. Как правило, такие атаки происходят через мессенджеры и игровые чаты.
Специалисты объяснили, что в подобных ситуациях главное — не платить преступникам. Родителям специалисты посоветовали учить детей правилам цифровой гигиены.
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