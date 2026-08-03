В Волгограде задерживается вылет рейсов в Москву и Петербург

На табло волгоградского аэропорта в понедельник, 3 августа, много изменений. Задержано восемь рейсов в Москву, Петербург и обратно. Сбои в расписание небольшие, задержки составляют не более часа. С опозданием вылетят из Волгограда сегодняшние рейсы «Победы» и «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург, а также самолеты из столицы. Пассажирам стоит отслеживать актуальное время вылета на табло.