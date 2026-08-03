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В Волгограде задерживается вылет рейсов в Москву и Петербург

Расписание сдвинулось у восьми рейсов.

Источник: Комсомольская правда

На табло волгоградского аэропорта в понедельник, 3 августа, много изменений. Задержано восемь рейсов в Москву, Петербург и обратно. Сбои в расписание небольшие, задержки составляют не более часа. С опозданием вылетят из Волгограда сегодняшние рейсы «Победы» и «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург, а также самолеты из столицы. Пассажирам стоит отслеживать актуальное время вылета на табло.

Задержки не связаны с работой волгоградского аэропорта. В регионе сегодня не объявляли беспилотную опасность, воздушное пространство не закрывали. Сбои произошли из-за позднего прибытия бортов.