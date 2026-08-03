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«Опасное заблуждение Запада»: Когда Россия может применить ядерное оружие

Президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин предостерег Запад от недооценки российской ядерной доктрины. По его мнению, противники ошибочно полагают, что Москва применит оружие сдерживания лишь в случае прямого ядерного удара по своей территории.

Источник: Life.ru

«Наши противники считают, что Россия применит ядерное оружие только в ответ на ядерный удар по своей территории. Это опасное заблуждение», — подчеркнул эксперт в интервью «Ленте.ру».

Тренин напомнил о положениях действующей ядерной стратегии Российской Федерации. В документе чётко прописано, что основанием для ответа может стать массированная агрессия с применением обычных вооружений, угрожающая самому существованию государства. Это касается как ударов по критической инфраструктуре, так и вторжения в пределы РФ или Республики Беларусь.

Особую опасность, по словам аналитика, представляет возможность эскалации при участии неядерных стран, например Украины, поддерживаемых ядерными державами — США, Великобританией и Францией. В таких условиях порог применения стратегических сил может быть значительно снижен, что делает ситуацию крайне непредсказуемой. Москва неоднократно предупреждала, что будет жёстко пресекать любые попытки нанести ущерб своей государственности и территориальной целостности.

Ранее постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что российская военная доктрина и документы организации допускают применение ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения, но не стал уточнять, рассматривают ли страны ОДКБ размещение российского ядерного оружия на своей территории. Он также отметил, что стратегия коллективной безопасности ОДКБ относит к угрозам рост числа государств с ядерным потенциалом и распространение оружия массового уничтожения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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