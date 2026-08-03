«Опасное заблуждение Запада»: Когда Россия может применить ядерное оружие

Ранее постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что российская военная доктрина и документы организации допускают применение ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения, но не стал уточнять, рассматривают ли страны ОДКБ размещение российского ядерного оружия на своей территории. Он также отметил, что стратегия коллективной безопасности ОДКБ относит к угрозам рост числа государств с ядерным потенциалом и распространение оружия массового уничтожения.