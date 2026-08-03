На Дону суд вынес приговор девяти обвиняемым в вымогательстве

По данным правоохранителей, Юрий Аванесов, Меружан Алексанян, Дени-Магомед Гериханов, Артур Григорян, Марат Дешериев, Али Мухаджиев, Дмитрий Нога, Магомед Решидов и Магомед Товбулатов были задержаны в ноябре 2023 года в момент, когда приехали к пострадавшим за требуемой суммой. Установлено, что фигуранты дела, угрожая потерпевшему и его родственникам, требовали от жителя Батайска 10 млн руб. Для запугивания члены ОПГ вели слежку за потерпевшим, его семьей и их домами, а также направляли угрозы по телефону и в интернет-мессенджерах.