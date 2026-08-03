В Хабаровске мужчина украл телефон и перевёл с карты 67 тысяч рублей у собутыльника

По подозрению в краже задержали 38-летнего жителя Индустриального района. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчина пояснил, что распивал спиртное с потерпевшим и во время застолья похитил смартфон и карту. Через мобильный банковский сервис он перевёл деньги, а телефон сдал в комиссионный магазин за пять тысяч рублей.