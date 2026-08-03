Красноярский предприниматель делал манты с бараниной из говядины, свинины и птицы

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили факты производства продукции из нелогичного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, были зафиксированы случаи внесения ложной информации о составе сырья при формировании производственных ветеринарных сертификатов в компоненте «Меркурий» федеральной системы «ВетИС». Данные правонарушения были обнаружены у индивидуального предпринимателя и компании, занимающихся изготовлением мясных и рыбных изделий в Красноярске. Согласно сведениям из информационной базы, бизнесмен применял для выпуска мантов с бараниной говяжье мясо, свинину и птицу. В свою очередь компания использовала филе тунца, кету, нерку, масляную рыбу и креветки в качестве ингредиентов для приготовления рыбных консервов загудай из муксуна и семги. Установлено, что заявленный производителями вид сырья не совпадает с фактическим составом готовой продукции. Вследствие этого была нарушена система прослеживаемости товаров и не обеспечена защита потребителей от фальсификации, а также отсутствовало подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности изделий. По факту несоблюдения ветеринарных норм специалисты управления направили индивидуальному предпринимателю и компании официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.