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Учёный Маслов объяснил, почему звезды кажутся мерцающими и меняющими цвет

Эффект «мерцания» звёзд на небе связан с турбулентностью и неоднородностью земной атмосферы.

Источник: Нижегородская правда

Любуясь звёздами, многие замечают, что некоторые из них как бы мерцают и иногда даже меняют цвет, а другие — светят ровно. И вам не кажется — этому эффекту есть вполне научное объяснение, сообщил ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов в беседе с ТАСС.

Эффект мерцания звёзд на небе объясняется турбулентностью и неоднородностью земной атмосферы. Так, в какой-то момент звезда может быть видна более чётко, когда свет от неё проходит через спокойный участок атмосферы. Затем в атмосфере возникает турбулентное завихрение, которое «разбрасывает» фотоны светового потока из-за преломления и дисперсии. Звезда становится более тусклой, может изменить цвет. Эти изменения происходят быстро, поэтому звезда кажется мерцающей: то тускнеет, то становится ярче, меняет цвет с красного на синий и обратно.

Маслов подчеркнул, что земная атмосфера постоянно меняется: в ней есть ветровые потоки, перепады температуры и различия в плотности воздуха. Это приводит к преломлению и дисперсии света от космических объектов. Однако амплитуда этих изменений невелика, поэтому для объектов с большим угловым размером, таких как Луна или Солнце, мерцание не заметно. В то же время угловые размеры звёзд очень малы из-за их огромного расстояния от Земли.

Звезды кажутся точками из-за их удалённости, и их угловые размеры меньше атмосферных возмущений. А вот планеты, хоть и выглядят как звёзды, имеют больший угловой размер, что делает их мерцание менее заметным.

Интенсивность мерцания зависит от высоты объекта над горизонтом и погоды. На малых высотах свет проходит через больше атмосферных слоев, усиливая эффект.