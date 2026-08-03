Учёный Маслов объяснил, почему звезды кажутся мерцающими и меняющими цвет

Любуясь звёздами, многие замечают, что некоторые из них как бы мерцают и иногда даже меняют цвет, а другие — светят ровно. И вам не кажется — этому эффекту есть вполне научное объяснение, сообщил ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов в беседе с ТАСС.
Эффект мерцания звёзд на небе объясняется турбулентностью и неоднородностью земной атмосферы. Так, в какой-то момент звезда может быть видна более чётко, когда свет от неё проходит через спокойный участок атмосферы. Затем в атмосфере возникает турбулентное завихрение, которое «разбрасывает» фотоны светового потока из-за преломления и дисперсии. Звезда становится более тусклой, может изменить цвет. Эти изменения происходят быстро, поэтому звезда кажется мерцающей: то тускнеет, то становится ярче, меняет цвет с красного на синий и обратно.
Маслов подчеркнул, что земная атмосфера постоянно меняется: в ней есть ветровые потоки, перепады температуры и различия в плотности воздуха. Это приводит к преломлению и дисперсии света от космических объектов. Однако амплитуда этих изменений невелика, поэтому для объектов с большим угловым размером, таких как Луна или Солнце, мерцание не заметно. В то же время угловые размеры звёзд очень малы из-за их огромного расстояния от Земли.
Звезды кажутся точками из-за их удалённости, и их угловые размеры меньше атмосферных возмущений. А вот планеты, хоть и выглядят как звёзды, имеют больший угловой размер, что делает их мерцание менее заметным.
Интенсивность мерцания зависит от высоты объекта над горизонтом и погоды. На малых высотах свет проходит через больше атмосферных слоев, усиливая эффект.