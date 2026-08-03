Учёный Маслов объяснил, почему звезды кажутся мерцающими и меняющими цвет

Маслов подчеркнул, что земная атмосфера постоянно меняется: в ней есть ветровые потоки, перепады температуры и различия в плотности воздуха. Это приводит к преломлению и дисперсии света от космических объектов. Однако амплитуда этих изменений невелика, поэтому для объектов с большим угловым размером, таких как Луна или Солнце, мерцание не заметно. В то же время угловые размеры звёзд очень малы из-за их огромного расстояния от Земли.