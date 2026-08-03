В Хабаровске готовятся к подъёму Амура до 450 сантиметров

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил участки, которые в первую очередь могут столкнуться с последствиями подъёма воды. В районе улицы Богачёва уже существует риск подтопления жилых домов. Несмотря на то что здания признаны непригодными для проживания, в них продолжают находиться люди.