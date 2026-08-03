Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске готовятся к подъёму Амура до 450 сантиметров

Специалисты проверили низкие участки берега и подготовили технику для защиты города.

В Хабаровске готовятся к возможному подъёму уровня Амура до 430−450 сантиметров, сообщает мэрия города.

Сейчас уровень воды в реке достиг 411 сантиметров. По прогнозам гидрологов, дальнейший рост ожидается 5−8 августа и будет зависеть от количества осадков в соседних регионах и Китае, а также от работы гидротехнических сооружений.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил участки, которые в первую очередь могут столкнуться с последствиями подъёма воды. В районе улицы Богачёва уже существует риск подтопления жилых домов. Несмотря на то что здания признаны непригодными для проживания, в них продолжают находиться люди.

Также специалисты осмотрели участок в районе улицы Вилюйской в Красной Речке. При необходимости там установят насосные группы и временные защитные сооружения. Подобные работы запланированы и в районе улицы Прибрежной.

В городе подготовили около 130 мощных насосов для противопаводковых мероприятий. По словам Сергея Кравчука, технику начнут разворачивать заранее — за несколько дней до достижения прогнозируемых критических отметок.

Глава города также попросил владельцев дачных участков на левом берегу Амура по возможности вывезти урожай и соблюдать рекомендации специалистов.