В Хабаровске готовятся к подъёму Амура до 450 сантиметров

В Хабаровске готовятся к возможному подъёму уровня Амура до 430−450 сантиметров, сообщает мэрия города.
Сейчас уровень воды в реке достиг 411 сантиметров. По прогнозам гидрологов, дальнейший рост ожидается 5−8 августа и будет зависеть от количества осадков в соседних регионах и Китае, а также от работы гидротехнических сооружений.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил участки, которые в первую очередь могут столкнуться с последствиями подъёма воды. В районе улицы Богачёва уже существует риск подтопления жилых домов. Несмотря на то что здания признаны непригодными для проживания, в них продолжают находиться люди.
Также специалисты осмотрели участок в районе улицы Вилюйской в Красной Речке. При необходимости там установят насосные группы и временные защитные сооружения. Подобные работы запланированы и в районе улицы Прибрежной.
В городе подготовили около 130 мощных насосов для противопаводковых мероприятий. По словам Сергея Кравчука, технику начнут разворачивать заранее — за несколько дней до достижения прогнозируемых критических отметок.
Глава города также попросил владельцев дачных участков на левом берегу Амура по возможности вывезти урожай и соблюдать рекомендации специалистов.